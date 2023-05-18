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Сквер около Дворца спорта в Уфе благоустроят за 63,8 млн рублей

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Администрация Уфы сообщает о том, что подрядчик уже скоро приступит к работам по благоустройству территории, прилегающей к площади перед Дворцом спорта.

ufacity.info

Благоустройство сквера Михалева обойдется городу в 63,8 млн рублей.

Проектом предусматривается сохранение существующих деревьев, обновление тротуаров, укладка плитки, установка современной детской площадки с резиновым покрытием и малых архитектурных форм.

Кроме того, на территории сквера установят 56 светильников и камеры видеонаблюдения. Стилистически весь сквер связан с темой хоккея и льда, при благоустройстве будут подобраны соответствующие по цветовой гамме материалы.

Строительно-монтажные работы планируют завершить в третьем квартале 2023 года.

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