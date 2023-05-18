Радий Хабиров проехал по тоннелю Восточного выезда из Уфы

Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях сообщил о том, что сегодня, 18 мая, впервые проехал по тоннелю и прошел по мосту через Уфимку.

Восточный выезд начали строить еще в 90-х, однако из-за недостатка финансирования заморозили и много лет он висел на балансе города, консервация каждый год требовала больших затрат.

«Проект, который мы начинали в 90-е годы и который долгое время был для нас и головной болью, и гордостью, мы успешно завершаем – и это большое событие для Башкортостана. В конце 2023 – первом квартале 2024 года эту дорогу мы должны сдать», – написал Радий Хабиров.