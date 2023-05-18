18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Радий Хабиров проехал по тоннелю Восточного выезда из Уфы

Поделиться:

Один из самых масштабных проектов Уфы последнего времени – Восточный выезд – неумолимо приближается к завершению.

vk.com/radiyhabirov

Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях сообщил о том, что сегодня, 18 мая, впервые проехал по тоннелю и прошел по мосту через Уфимку.

Восточный выезд начали строить еще в 90-х, однако из-за недостатка финансирования заморозили и много лет он висел на балансе города, консервация каждый год требовала больших затрат.

«Проект, который мы начинали в 90-е годы и который долгое время был для нас и головной болью, и гордостью, мы успешно завершаем – и это большое событие для Башкортостана. В конце 2023 – первом квартале 2024 года эту дорогу мы должны сдать», – написал Радий Хабиров.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: