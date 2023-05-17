18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Башкортостан восстановит 57 объектов в городе Красный Луч в ЛНР

Поделиться:

На заседании правительства республики обсудили план восстановительных работ, проводимых Башкортостаном в Луганской Народной Республике.

vk.com/agnazarov

Об этом сегодня, 17 мая, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

По поручению Радия Хабирова республика с 2022 года работает над восстановлением объектов на территории ЛНР: в прошлом году восстановили 50 объектов в Красном Луче и Петровском на общую сумму более 650 млн рублей: многоквартирные дома, социальные объекты, объекты коммунального хозяйства и благоустройства, дорожного хозяйства, асфальтобетонный завод.

На сегодняшнем заседании был согласован план развития отдельных объектов инфраструктуры на территории Красного Луча в 2023-2025 годах.

В частности, в 2023 году республика восстановит 57 объектов, в том числе школы, детские сады, здание МФЦ, объекты коммунальной инфраструктуры, энергетического хозяйства, многоквартирные дома. Будет задействован асфальтобетонный завод, доставленный туда Башкортостаном в прошлом году.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: