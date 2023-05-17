Башкортостан восстановит 57 объектов в городе Красный Луч в ЛНР

Об этом сегодня, 17 мая, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

По поручению Радия Хабирова республика с 2022 года работает над восстановлением объектов на территории ЛНР: в прошлом году восстановили 50 объектов в Красном Луче и Петровском на общую сумму более 650 млн рублей: многоквартирные дома, социальные объекты, объекты коммунального хозяйства и благоустройства, дорожного хозяйства, асфальтобетонный завод.

На сегодняшнем заседании был согласован план развития отдельных объектов инфраструктуры на территории Красного Луча в 2023-2025 годах.

В частности, в 2023 году республика восстановит 57 объектов, в том числе школы, детские сады, здание МФЦ, объекты коммунальной инфраструктуры, энергетического хозяйства, многоквартирные дома. Будет задействован асфальтобетонный завод, доставленный туда Башкортостаном в прошлом году.