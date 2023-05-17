В Башкортостане вице-премьер и глава Минстроя могут получить по 9 лет тюрьмы

До марта текущего года чиновники находились под домашним арестом, но затем суд отменил ограничение.

Сегодня, 17 мая, стало известно, что Гособвинение запросило для Беляева девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, для Кучарбаева – восемь лет и десять месяцев.

Также обоим хотят запретить занимать высокие должности в органах госвласти и местного самоуправления сроком на три года.

Чиновники проходят обвиняемыми по резонансному делу о строительстве очистных сооружений в селе Маячный под Кумертау.

Следствие продолжается, но домашний арест им отменили, заменив на запрет определенных действий: им нельзя общаться с участниками судопроизводства по делу, а также покидать свои дома с восьми часов вечера до восьми часов утра.

Осенью прошлого года им уже смягчали ограничения, разрешив прогуливаться недалеко от дома по два часа в сутки.

В 2016 году правительство республики начало строить в селе Маячный очистные сооружения, которые должны были обеспечить канализацией жителей села, учебные и другие учреждения.

Следствие считает, что по завершении строительства начальники Управления капитального строительства получили информацию о том, что очистные сооружения возведены с нарушениями – не были проведены пусконаладочные и другие обязательные работы, предусмотренные регламентом.

Несмотря на это, они отправили акт приемки объекта на подпись главе администрации Кумертау и его заместителю, а те, зная о нарушениях, утвердили акт и выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

После этого Управление капитального строительства отчиталось об успешном завершении строительства и исполнении государственных контрактов, а также в полном объеме оплатило работы подрядчика.

В результате незаконченный объект был введен в эксплуатацию, а так как использовать его невозможно, он так и не начал работу и в итоге пришел в аварийное состояние.

Затраты на объект оцениваются в 95 млн рублей, плюс на бюджетные средства придется проводить восстановительные работы, а также нарушены права жителей Кумертау.