Башкортостан вошел в топ-15 рейтинга инвестиционной активности регионов

В целом по стране объем инвестиций в основной капитал за 2022 год увеличился на 4 625 729,8 млн. рублей или на 19,9%.

В сопоставимых ценах (отсекая инфляцию) общий рост инвестиций за счет всех источников финансирования увеличился на 4,6%.

Рейтинг составлялся на основе данных Росстата. В нем учитываются места, которые регион занимает в топе по объему инвестиций и в топе по динамике инвестиций, выводится средняя оценка.

Первые три строчки заняли Иркутская область (5,5), Саха (Якутия) (8,5) и Татарстан (11).

Башкортостан с оценкой 20,5 занимает 11 строчку. По объему инвестиций регион расположился на 13 позиции, по динамике – на 28.

Ранее глава региона Радий Хабиров писал о том, что объем инвестиций в экономику Башкортостана по итогам 2022 года вырос на 5,9% и достиг 512,4 млрд рублей. Положительная динамика по инвестициям удерживается с 2019 года. Несмотря на все кризисы, за четыре года инвестиции выросли на 40,2% – это самый высокий прирост в ПФО.