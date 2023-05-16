В ОЭЗ «Алга» открылась фабрика спортивной одежды бренда Zasport

Zasport – это официальный экипировщик олимпийской сборной, лидер по производству спортивной и корпоративной одежды в России.

Сегодня, 16 мая, глава республики Радий Хабиров в соцсетях рассказал об открытии фабрики спортивной одежды Zasport в особой экономической зоне «Алга».

«У Башкортостана – высокие компетенции в области пошива спецодежды. Но мне всегда хотелось, чтобы у нас в республике шили красивые, модные вещи, способные заменить одежду ушедших иностранных брендов.

Я рад, что теперь в Башкортостане появилась фабрика такого уровня – с современным оборудованием, хорошими условиями труда и достойными зарплатами. Это не просто новое предприятие – это некий цивилизационный шаг вперед в сфере повышения технологии легкой промышленности.

И я благодарен руководству компании Zasport за то, что поверили в нас и разместили у нас свое производство, а нашей олимпийской сборной – за то, что выбирают форму компании, которая теперь работает в нашей республике.

Сегодня ОЭЗ "Алга" – самая динамично развивающаяся особая экономическая зона в России. Мы с большим вниманием относимся к ее резидентам и готовы во всем помогать», – написал Радий Хабиров.