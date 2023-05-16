В Уфе построят совместное с Беларусью предприятие по производству трамваев

Сегодня, 16 мая, пресс-служба правительства Башкортостана сообщила о том, что между руководством холдинга и МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы» в рамках десятого форума регионов России и Беларуси (пройдет в Уфе 26-28 июня) будет подписано соответствующее соглашение.

На существующей площадке Управления запустят предприятие, на котором будут производить и ремонтировать трамваи. Таким образом планируют модернизировать уже давно пребывающий в упадке городской трамвайный парк.

В рамках форума обсудят и другие направления двустороннего сотрудничества между Башкортостаном и Беларусью, вопросы укрепления межпарламентских, торгово-экономических, научно-образовательных, культурных связей республик.