Верховный суд Башкортостана изменил приговор виновнице ДТП с гибелью женщины и ребенка

В марте текущего года Кировский районный суд Уфы признал Сорокину виновной в совершении ДТП и приговорил к трем годам колонии-поселения с отсрочкой до того времени, когда ее сыну исполнится 14 лет (сейчас ему год). Также ей запретили садиться за руль в течение двух лет.

Защита женщины подала апелляцию, и сегодня, 16 мая, стало известно, что Верховный суд Башкортостана изменил приговор районного суда, исключив указание на отягчающее обстоятельство.

При этом в стальной части приговор оставлен без изменения, то есть мера наказания будет прежней.