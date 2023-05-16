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Верховный суд Башкортостана изменил приговор виновнице ДТП с гибелью женщины и ребенка

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Летом 2022 года уфимка Дарья Сорокина за рулем Nissan Juke сбила 39-летнюю женщину с четырехлетним ребенком на пешеходном переходе. Оба пострадавших погибли.

В марте текущего года Кировский районный суд Уфы признал Сорокину виновной в совершении ДТП и приговорил к трем годам колонии-поселения с отсрочкой до того времени, когда ее сыну исполнится 14 лет (сейчас ему год). Также ей запретили садиться за руль в течение двух лет.

Защита женщины подала апелляцию, и сегодня, 16 мая, стало известно, что Верховный суд Башкортостана изменил приговор районного суда, исключив указание на отягчающее обстоятельство.

При этом в стальной части приговор оставлен без изменения, то есть мера наказания будет прежней.

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