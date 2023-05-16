Под Уфой построят логистический центр продуктов питания за 1 млрд рублей

Генеральный директор компании «Абсолют» Мурад Габдулнафиков рассказал о проекте строительства в Уфимском районе логистического центра «БашФуд».

Общий объем вложений – порядка миллиарда рублей. Это будет крупнейшая в Башкортостане распределительная площадка в сфере продуктов питания с оптово-розничной базой.

На площади 40 тыс. квадратных метров расположатся три корпуса с торговыми и складскими помещениями, а также перерабатывающие мощности. Всего в центре смогут работать до 1,5 тыс. человек.

Кроме того, на площадке создадут бесплатные места для продажи продукции местных фермеров.

По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного. Инвестору возместят часть затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Администрация Уфимского района также окажет содействие в оформлении земельного участка.