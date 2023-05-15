Прокуратура обжалует мягкий приговор уфимскому чиновнику, осужденному за взятки

В суде установлено, что чиновник в ноябре 2020 и сентябре 2021 годов незаконно выдал двум предпринимателям разрешение на размещение нестационарных торговых объектов.

Кроме того, он получил от одного из коммерсантов 150 тыс. рублей, а также две кофемашины стоимостью почти 48 тыс. рублей.

Подсудимый вину не признал, по представлению прокуратуры уволен в связи с утратой доверия.

Суд счел его виновным в совершении преступлений по статьям «превышение должностных полномочий» и «мошенничество с использованием служебного положения» и назначил наказание в виде 3,5 лет принудительных работ с удержанием 10 процентов в доход государства.

Прокуратура не согласилась с приговором, сочтя его слишком мягким и несправедливым, и намерена обжаловать его в апелляционном порядке.