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Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений

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Сегодня, 15 мая, на совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров анонсировал несколько кадровых перестановок.

Среди них – назначение Раиля Шайдуллина председателем Верховного суда республики, о котором мы писали ранее.

До 2021 года Верховный суд Башкортостана возглавляла Земфира Латыпова, она скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом. После этого исполняющим обязанности был назначен ее заместитель Иван Семенов.

Также указом Радия Хабирова руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов повышен до должности вице-премьера.

Николай Ельников возглавил администрацию Уфимского района, Руслан Байкеев назначен и.о. руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному надзору.

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