Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений

Сегодня, 15 мая, на совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров анонсировал несколько кадровых перестановок.
Среди них – назначение Раиля Шайдуллина председателем Верховного суда республики, о котором мы писали ранее.
До 2021 года Верховный суд Башкортостана возглавляла Земфира Латыпова, она скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом. После этого исполняющим обязанности был назначен ее заместитель Иван Семенов.
Также указом Радия Хабирова руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов повышен до должности вице-премьера.
Николай Ельников возглавил администрацию Уфимского района, Руслан Байкеев назначен и.о. руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному надзору.
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