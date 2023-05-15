Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений

Среди них – назначение Раиля Шайдуллина председателем Верховного суда республики, о котором мы писали ранее.

До 2021 года Верховный суд Башкортостана возглавляла Земфира Латыпова, она скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом. После этого исполняющим обязанности был назначен ее заместитель Иван Семенов.

Также указом Радия Хабирова руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов повышен до должности вице-премьера.

Николай Ельников возглавил администрацию Уфимского района, Руслан Байкеев назначен и.о. руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному надзору.