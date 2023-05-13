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В Уфе официально открылся мотосезон

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Сегодня, 13 мая, днем уфимцы наблюдали целый парад мотоциклистов: сотни любителей двухколесного транспорта проехали от Черниковки до Телецентра.

Перед стартом колонны сотрудники Госавтоинспекции выступили с напутственными словами о необходимости соблюдения ПДД, отдельное внимание уделили правилам ношения защитной экипировки.

Тем временем, по словам начальника управления ГИБДД республики Владимира Севастьянова, в этом году уже были зафиксированы 25 аварий, в которых мотоциклисты виноваты в той или иной мере. В этих авариях один человек погиб и 30 получили травмы различной степени тяжести.

«Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что водители и пассажиры мототехники являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП.

Мотоциклистам необходимо особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения и не допускать нарушений. Автомобилистам, в свою очередь, следует терпимее относиться к двухколесным участникам дорожного движения, регулярно смотреть в зеркала заднего вида и также соблюдать правила», – написал Севастьянов в соцсетях.

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