ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Уфе

Проверки в Уфе пройдут в субботу, 13 мая. Особое внимание уделят поиску нетрезвых водителей и нарушениям правил перевозки детей.

Кроме того, в предстоящие выходные 13-14 мая рейды проведут по всей республике, следить будут не только за водителями, но и за пешеходами, а также водителями электросамокатов.

За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 82 ДТП, в трех из них пострадали три человека. Пресечено 543 нарушения ПДД, задержано восемь водителей в состоянии опьянения.