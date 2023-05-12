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ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Уфе

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Сегодня, 12 мая, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий в городе.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Проверки в Уфе пройдут в субботу, 13 мая. Особое внимание уделят поиску нетрезвых водителей и нарушениям правил перевозки детей.

Кроме того, в предстоящие выходные 13-14 мая рейды проведут по всей республике, следить будут не только за водителями, но и за пешеходами, а также водителями электросамокатов.

За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 82 ДТП, в трех из них пострадали три человека. Пресечено 543 нарушения ПДД, задержано восемь водителей в состоянии опьянения.

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