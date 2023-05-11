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Указом Владимира Путина Верховный суд Башкортостана возглавил Раиль Шайдуллин

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Президент России Владимир Путин указом от 10 мая 2023 года назначил нового председателя Верховного суда республики.

Новым председателем стал 47-летний уроженец Татарстана Раиль Шайдуллин, много лет проработавший в судах и прокуратуре.

До 2021 года Верховный суд Башкортостана возглавляла Земфира Латыпова, она скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом. После этого исполняющим обязанности был назначен ее заместитель Иван Семенов.

Также указом президента назначены:

Айдар Хайруллин – председателем Илишевского районного суда;

Фаргат Халитов – председателем Кумертауского межрайонного суда;

Галина Гиндуллина, Ирина Маркелова и Людмила Решетникова – судьями Верховного суда;

Хайдар Ахметгалин – судьей Белебеевского городского суда;

Зарина Усманова – судьей Стерлитамакского городского суда;

Яна Иткулова – судьей Кармаскалинского межрайонного суда;

Эльвира Вахитова и Ольга Лаврентьева – судьями Кировского районного суда Уфы.

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