Указом Владимира Путина Верховный суд Башкортостана возглавил Раиль Шайдуллин

Президент России Владимир Путин указом от 10 мая 2023 года назначил нового председателя Верховного суда республики.
Новым председателем стал 47-летний уроженец Татарстана Раиль Шайдуллин, много лет проработавший в судах и прокуратуре.
До 2021 года Верховный суд Башкортостана возглавляла Земфира Латыпова, она скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом. После этого исполняющим обязанности был назначен ее заместитель Иван Семенов.
Также указом президента назначены:
Айдар Хайруллин – председателем Илишевского районного суда;
Фаргат Халитов – председателем Кумертауского межрайонного суда;
Галина Гиндуллина, Ирина Маркелова и Людмила Решетникова – судьями Верховного суда;
Хайдар Ахметгалин – судьей Белебеевского городского суда;
Зарина Усманова – судьей Стерлитамакского городского суда;
Яна Иткулова – судьей Кармаскалинского межрайонного суда;
Эльвира Вахитова и Ольга Лаврентьева – судьями Кировского районного суда Уфы.
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