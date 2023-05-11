В Уфе стартовал стрит-арт фестиваля «Меморандум»: готова первая работа

Работа расположена на доме по адресу: улица Чернышевского, 71/1. Фотографии опубликовал в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

«На контрасте два образа: кони как символ массивного, необузданного. И легкий светлый женский образ в середине, в гармонии с этим табуном. Можно провести аналогии с внутренними переживаниями человека, способностью найти внутреннюю и внешнюю гармонию.

Те обстоятельства, что окружают нас каждый день, не должны переламывать сущность человека и жизненные устои. То, что с первого взгляда может показаться хрупким, является нашей жизненной силой. Среди информационного потока современной реальности стало сложнее найти свое место, это стало новой стихией наравне с промозглым ветром, ледяным дождем или палящим солнцем – факторы, которые всегда сопровождают уличных художников.

Со временем понимаешь, что стихии – фундаментальные силы, борьба с которыми выбивает из сил и не имеет никакого результата. Важно оценивать происходящие обстоятельства вокруг, не паниковать и принимать взвешенные решения», – говорится в описании работы.