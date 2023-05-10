В Башкортостане в мае ограничат продажу алкоголя

Продажу алкоголя по всей республике запретят 22 мая: в этот день выпускники девятого и 11 классов будут отмечать «Последний звонок».

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. На бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

Также в отдельных муниципалитетах продажу алкоголя ограничат в дни сабантуев. График проведения праздников еще не обнародован.