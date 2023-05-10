В Уфе снесут входные ворота в Сад Аксакова

«Что касается ворот Сада Аксакова: красиво, конечно, и надо сохранить. Но все стойки гуляют, как говорится, и сюда детей нельзя пускать, крен большой.

Это все может в любой момент упасть, так что объект надо сносить и в точности воспроизводить из натурального камня. Я своих детей не поведу через такую арку, она не подлежит восстановлению.

Мы парк сделаем, но этот объект будет закрыт. Людям надо объяснить, что мы поставим там новую входную группу, как сделали в парке Нефтехимиков – воссоздали из натурального камня, который будет сто лет стоять.

Нам надо внимательнее изучать такие вопросы: что можно сохранить – сохраняем, что нельзя – принимаем такие решения, чтобы они не стояли и не гнили.

Но главное – людям объяснять, а то пойдут потом разговоры, что мы убиваем старину. Мы не убиваем старину. Если не подлежит восстановлению – значит, двигаемся дальше», – сказал Радий Хабиров.