В Уфе с 15 мая будут перекрывать улицу Менделеева

Работы стартуют в следующий понедельник, 15 мая. В 2023 году улица будет ремонтироваться на участке от Обской до Караидельской (почти 1 км).

По заключенному контракту срок завершения работ – четвертый квартал текущего года, однако в мэрии не исключают, что подрядная организация завершит ремонт раньше.

В зависимости от типа работ на Менделеева будут поэтапно перекрывать четверть или половину проезжей части.

«Рекомендуем уфимцам и гостям столицы заранее планировать поездки по городу так, чтобы объезжать перекрытые участки дорог, минимизируя неудобства», – говорится в сообщении администрации Уфы.