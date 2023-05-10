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В Уфе с 15 мая будут перекрывать улицу Менделеева

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Одну из наиболее загруженных улиц города – Менделеева – отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: ТРК «Иремель»

Работы стартуют в следующий понедельник, 15 мая. В 2023 году улица будет ремонтироваться на участке от Обской до Караидельской (почти 1 км).

По заключенному контракту срок завершения работ – четвертый квартал текущего года, однако в мэрии не исключают, что подрядная организация завершит ремонт раньше.

В зависимости от типа работ на Менделеева будут поэтапно перекрывать четверть или половину проезжей части.

«Рекомендуем уфимцам и гостям столицы заранее планировать поездки по городу так, чтобы объезжать перекрытые участки дорог, минимизируя неудобства», – говорится в сообщении администрации Уфы.

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