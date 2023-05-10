В Башкортостане сохраняется режим повышенной готовности по коронавирусу

«Международная организация приняла такое решение – ну, приняла и приняла.

Мы в своем режиме работаем. У нас режим повышенной готовности, и я прошу всех, и наших жителей в том числе, элементарные правила санитарной гигиены соблюдать.

Конечно, надо следить за возможным возникновением вспышек, такое может быть, у нас порядка 140 человек каждый день заболевает.

Хорошо, что научились. И, конечно, поскольку такой этап развития пандемии обозначили, мы вновь говорим спасибо нашим врачам. Основная нагрузка на них легла.

Мы много чего прошли, принимали очень непопулярные решения, жители на нас обижались, где-то справедливо, где-то – нет.

Врачам всем нашим низкий поклон. Но расслабляться у нас оснований нет, как всегда», – сказал Радий Хабиров.