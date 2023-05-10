Жителей Башкортостана в июне ждут длинные выходные

12 июня вся страна отмечает День России, а Башкортостан – еще и День города Уфа и традиционно день рождения Салавата Юлаева.

В этом году праздник выпадает на понедельник, то есть отдыхать жители будут в период с 10 по 12 июня включительно.

Кроме того, 28 июня республика отмечает исламский праздник окончания хаджа Курбан-байрам. Он выпадает на среду. Во вторник, 27 июня, рабочий день будет сокращен на один час.

На следующие три месяца праздников не запланировано, вплоть до 11 октября (День Республики) работа будет идти по стандартному графику.