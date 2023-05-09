18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Радий Хабиров: «В этом году День Победы проходит по-особому»

Поделиться:

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал парад Победы, прошедший сегодня в Уфе. По проспекту Октября прошли военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, дислоцирующихся в Уфе, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений республики.

Фото: Администрация Уфы

«21 расчет, более 1500 человек, боевая техника, вертолеты и самолеты – таким был сегодня наш парад в Уфе. Мы приняли решение проводить такие парады каждый год и слово держим.

В этом году День Победы проходит по-особому. Мы живем в переломную эпоху, и в этом празднике сегодняшние наши военнослужащие черпают силы для будущих побед.

Низкий поклон нашим ветеранам и тем, кто, продолжая славные ратные традиции героических предков, сегодня защищает Отечество, решает задачи специальной военной операции.

Вечная слава героям! Всех – с Днем Победы!» – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: