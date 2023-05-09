Радий Хабиров: «В этом году День Победы проходит по-особому»

«21 расчет, более 1500 человек, боевая техника, вертолеты и самолеты – таким был сегодня наш парад в Уфе. Мы приняли решение проводить такие парады каждый год и слово держим.

В этом году День Победы проходит по-особому. Мы живем в переломную эпоху, и в этом празднике сегодняшние наши военнослужащие черпают силы для будущих побед.

Низкий поклон нашим ветеранам и тем, кто, продолжая славные ратные традиции героических предков, сегодня защищает Отечество, решает задачи специальной военной операции.

Вечная слава героям! Всех – с Днем Победы!» – написал Радий Хабиров в соцсетях.