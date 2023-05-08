В Уфе открылась выставка ретро-автомобилей

Традиционный показ техники и ретро-автомобилей, которые использовались в том числе в годы Великой Отечественной войны, можно будет посмотреть в течение двух дней.
vk.com/ufa
Выставка расположилась на площади имени В.И. Ленина (остановка «Горсовет»).
Всего представлено 40 экземпляров машин: военная и вспомогательная техника времен ВОВ, знаменитые модели советского автопрома, иностранные марки.
Среди экспонатов есть и уникальные. Например, газогенераторный автомобиль ЗИС-5. Грузовик времен ВОВ, который ездит не на бензине или дизтопливе, а на дровах и еловых шишках, используя газогенератор.
Кроме того, на парковке Русдрамтеатра представлена историческая техника из Красногорска, например, танки различных модификаций.
Выставка будет работать восьмого и девятого мая с 14.00 до 23.00.
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