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В Уфе открылась выставка ретро-автомобилей

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Традиционный показ техники и ретро-автомобилей, которые использовались в том числе в годы Великой Отечественной войны, можно будет посмотреть в течение двух дней.

vk.com/ufa

Выставка расположилась на площади имени В.И. Ленина (остановка «Горсовет»).

Всего представлено 40 экземпляров машин: военная и вспомогательная техника времен ВОВ, знаменитые модели советского автопрома, иностранные марки.

Среди экспонатов есть и уникальные. Например, газогенераторный автомобиль ЗИС-5. Грузовик времен ВОВ, который ездит не на бензине или дизтопливе, а на дровах и еловых шишках, используя газогенератор.

Кроме того, на парковке Русдрамтеатра представлена историческая техника из Красногорска, например, танки различных модификаций.

Выставка будет работать восьмого и девятого мая с 14.00 до 23.00.

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