МЧС предупреждает о заморозках до -8° в Башкортостане

«09.05.2023 местами по Республике Башкортостан ожидаются заморозки до -3°, -8°, в южных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность.

В связи с заморозками на поверхности почвы есть риск гибели сельскохозяйственных культур и теплолюбивых растений. Также повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, увеличивается эксплуатация электронагревательных приборов, использования печного отопления.

Когда в квартирах отключено центральное отопление, население активно использует электрические обогреватели», – говорится в обращении службы.

В Уфе в ближайшее время температура будет опускаться до -1° ночью и подниматься не выше 14-17° днем.