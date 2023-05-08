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МЧС предупреждает о заморозках до -8° в Башкортостане

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Главное управление МЧС России по республике Башкортостан предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в некоторых районах.

«09.05.2023 местами по Республике Башкортостан ожидаются заморозки до -3°, -8°, в южных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность.

В связи с заморозками на поверхности почвы есть риск гибели сельскохозяйственных культур и теплолюбивых растений. Также повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, увеличивается эксплуатация электронагревательных приборов, использования печного отопления.

Когда в квартирах отключено центральное отопление, население активно использует электрические обогреватели», – говорится в обращении службы.

В Уфе в ближайшее время температура будет опускаться до -1° ночью и подниматься не выше 14-17° днем.

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