Сколько лет придется копить на «двушку» в Башкортостане, если откладывать всю зарплату?

В исследовании сравнивается средняя зарплата в регионе (из данных Росстата) и средняя цена новой двухкомнатной квартиры, но не учитывается, например, такой показатель, как инфляция.

В среднем россиянин, чья зарплата, согласно официальным данным, составляет 64 191 рубль в месяц, накопит на среднюю двухкомнатную квартиру в новостройке ценой 6 369 604 рубля за 8,3 года. За последние четыре года доступность жилья значительно снизилась: по показателям 2019 года копить приходилось бы порядка пяти лет.

Выяснилось, что быстрее всего накопит на «двушку» житель Мурманской области – всего за 5,1 года. Зарплаты в этом регионе высокие, а квартиры стоят немного ниже среднероссийского уровня.

Менее шести лет нужно откладывать жителям еще четырех регионов – Ямало-Ненецкого автономного округа (5,3 года), республики Коми (5,6 года), Еврейской автономной области (5,7 года) и Тюменской области (5,8 года).

Менее всего квартиры доступны в Крыму, где на них придется откладывать средства долгих 22,1 года, и в Севастополе – 17,9 года. На полуострове низкие зарплаты и очень высокие цены на недвижимость, разогретые курортниками из других регионов. В числе территорий, которым также не слишком повезло, находятся Краснодарский край (15,4 года), Карачаево-Черкесия (15,2 года) и Чеченская республика (14,6 года).

Башкортостан в рейтинге доступности двухкомнатных квартир занимает 53 строчку, то есть находится в половине «дорогих» регионов. При средней зарплате 48 349 рублей квартира обойдется в 6 466 875 рублей, копить придется 11,1 года.