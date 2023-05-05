В Башкортостане ввели запрет на использование беспилотников

Теперь на портале правовой информации опубликован указ за подписью Радия Хабирова, ограничивающий использование беспилотников на территории республики всеми, кроме органов гос. власти и местного самоуправления, а также подведомственных им организаций,

Всем остальным придется согласовывать использование квадрокоптеров со специальной группой.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня, пятого мая, и будет действовать до снятия режима базовой готовности, который действует в республике с октября прошлого года.