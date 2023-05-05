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В Уфе после ремонта открылся Дом-музей Шагита Худайбердина

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Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о возобновлении работы работы одного из уфимских музеев.

vk.com/radiyhabirov

Дом-музей Шагита Худайбердина расположен в Кировском районе по адресу ​Новомостовая, 20.

Деревянный особняк с мезонином в 2021 году признали памятником архитектуры, но он нуждался в капитальном ремонте.

Работы стартовали в 2022 году. Помимо ремонта самого здания, благоустроили территорию, обновили экспозицию, завезли новые экспонаты – уникальные фотографии, документы, предметы. Музей оснастили современными цифровыми и мультимедийными технологиями.

Шагит Худайбердин – революционер, журналист и писатель. Писал о событиях февральской и октябрьской революций, гражданской войны, первых лет коммунистов у власти.

«Считаю, что мы должны больше рассказывать молодежи о тех, для кого служение своему народу и отечеству было главным в жизни. Поэтому когда наши журналисты обратились с просьбой привести в порядок музей Шагита Худайбердина, поддержал их», – написал Радий Хабиров.

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