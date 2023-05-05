В Башкортостане за неделю резко подорожали некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали капуста (19,2%), морковь (8,6%) и лук (7,9%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на картофель (2,8%), сосиски (2,5%) и вареную колбасу (2,3%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели огурцы (9%), яйца (2,9%), помидоры (2,7%) и молоко (2,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.