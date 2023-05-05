В Уфе выставлен на продажу дом на территории «Арт-Квадрата»

Двухэтажный дом по адресу Мустая Карима, 8 является муниципальной собственностью, его пытаются приватизировать.
Фото: Гузель Ганеева
Деревянное здание площадью 358,6 кв. м 1917 года постройки расположено на территории городского центра «Арт-Квадрат».
Снаружи оно покрашено, но уже давно расселено и находится в аварийном состоянии. Здание не является историческим.
Мэрия Уфы выставила его на продажу, заявки принимаются до 30 мая, аукцион состоится пятого июня на площадке «Российского аукционного дома».
Начальная стоимость – почти 14,5 млн рублей. Помимо самого здания, в лот входит также участок площадью 10,9 соток под общественную застройку.
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