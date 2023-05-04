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В Уфе запретят использование беспилотников

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Запуск дронов сейчас временно запрещают во многих регионах страны в целях обеспечения безопасности.

В Уфе запрет на полеты квадрокоптеров вступит в силу пятого мая и продлится до 10 мая 2023 года.

Это связано с усилением мер безопасности на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Кроме того, как сообщает спикер парламента республики Константин Толкачев, Госсобрание планирует законодательно ограничить полеты беспилотников в границах населенных пунктов. В будущем, чтобы пользоваться квадрокоптером, придется его регистрировать и получать разрешение.

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