В Уфе запретят использование беспилотников

В Уфе запрет на полеты квадрокоптеров вступит в силу пятого мая и продлится до 10 мая 2023 года.

Это связано с усилением мер безопасности на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Кроме того, как сообщает спикер парламента республики Константин Толкачев, Госсобрание планирует законодательно ограничить полеты беспилотников в границах населенных пунктов. В будущем, чтобы пользоваться квадрокоптером, придется его регистрировать и получать разрешение.