В Уфе «День 1000 велосипедистов» пройдет 27 и 28 мая

Ежегодно фестиваль в поддержку велокультуры собирает в Уфе десятки тысяч единомышленников. В 2023 году он пройдет в 12-й раз.
В этом году фестиваль растянется на два дня.
27 мая с 12.00 до 21.00 пройдет фестиваль в этнопарке «Ватан».
28 мая в 8.00 состоится велогонка по проспекту Октября. Старт – от остановки «Горсовет».
Форматы гонки:
Индивидуальная гонка с раздельным стартом (15 км) – 60 слотов для профессионалов. Стоимость участия – 1500 рублей.
Групповая гонка (спринт, 8 км) – заезд для любителей. Стоимость участия – 500 рублей.
Для участия необходимо иметь:
• Медицинскую справку о допуске к соревнованиям;
• Исправный велосипед и шлем;
• Медицинскую страховку.
Зарегистрироваться можно на сайте проекта.
28 мая в 10.00 начнется традиционный массовый велопробег. Сбор – там же, на «Горсовете».
После заезда фестиваль продолжится до 16.00 в этнопарке «Ватан».
Номера выдают в МЦ «Артерия» до 26 мая с 12.00 до 21.00.
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