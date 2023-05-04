В Уфе «День 1000 велосипедистов» пройдет 27 и 28 мая

В этом году фестиваль растянется на два дня.

27 мая с 12.00 до 21.00 пройдет фестиваль в этнопарке «Ватан».

28 мая в 8.00 состоится велогонка по проспекту Октября. Старт – от остановки «Горсовет».

Форматы гонки:

Индивидуальная гонка с раздельным стартом (15 км) – 60 слотов для профессионалов. Стоимость участия – 1500 рублей.

Групповая гонка (спринт, 8 км) – заезд для любителей. Стоимость участия – 500 рублей.

Для участия необходимо иметь:

• Медицинскую справку о допуске к соревнованиям;

• Исправный велосипед и шлем;

• Медицинскую страховку.

Зарегистрироваться можно на сайте проекта.

28 мая в 10.00 начнется традиционный массовый велопробег. Сбор – там же, на «Горсовете».

После заезда фестиваль продолжится до 16.00 в этнопарке «Ватан».

Номера выдают в МЦ «Артерия» до 26 мая с 12.00 до 21.00.