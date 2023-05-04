В Башкортостане новые квартиры в первом квартале 2023 года подешевели на 3%

По данным Башстата, в первом квартале 2023 года один метр жилья на первичном рынке в республике стоит в среднем 110,9 тыс. рублей, что на 3% меньше, чем в прошлом квартале (113,8 тыс. рублей).

Квартиры на вторичном рынке за квартал подорожали с 86,5 тыс. рублей до 88,6 тыс. рублей (0,9%). С полным отчетом можно ознакомиться на сайте Башстата.

Ранее мы писали о том, что в Уфе в первом квартале 2023 года квадратный метр вторичного жилья подорожал на 3,3% и стоит в среднем 102 677 рублей. Квартира на вторичном рынке в Уфе обойдется в 5 613 764 тыс. рублей, что на 3,6% больше, чем в прошлом квартале.