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ГУП «Башавтотранс» будет приватизировано

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Правительство Башкортостана внесло в план приватизации имущества крупнейшего государственного перевозчика республики.

vk.com/ufa

Соответствующее постановление подписано премьер-министром правительства Башкортостана и сегодня, четвертого мая, опубликовано на портале правовой информации.

Как ожидается, ГУП преобразуют в акционерное общество уже в этом году.

Согласно документу, стоимость основных средств предприятия оценивается в 3,7 млрд рублей.

В 2022 году убыток ГУП «Башавтотранс» превысил 940 млн рублей, при этом выручка компании выросла на четверть до четырех млрд рублей, значительно увеличились за год активы, капитал и резервы предприятия.

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