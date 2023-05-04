ГУП «Башавтотранс» будет приватизировано

Соответствующее постановление подписано премьер-министром правительства Башкортостана и сегодня, четвертого мая, опубликовано на портале правовой информации.

Как ожидается, ГУП преобразуют в акционерное общество уже в этом году.

Согласно документу, стоимость основных средств предприятия оценивается в 3,7 млрд рублей.

В 2022 году убыток ГУП «Башавтотранс» превысил 940 млн рублей, при этом выручка компании выросла на четверть до четырех млрд рублей, значительно увеличились за год активы, капитал и резервы предприятия.