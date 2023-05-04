В Уфе благоустроят парки имени Ленина и Лесоводов Башкирии

«Недолюбленным в какой-то степени оставался сад имени Аксакова в Уфе. Мне так кажется. Но мы готовы его благоустраивать.

Сейчас тщательно обдумываем, как этот сад изменить. Советуемся с профессионалами, прислушиваемся к мнению жителей. Надеюсь, это место станет популярным у горожан и гостей города.

У нас большая программа по реконструкции уфимских парков, которую мы уже несколько лет поэтапно реализуем.

Начали с тех, которые были в самом плохом состоянии. Сейчас на очереди центральная часть Уфы. Есть мысли по парку имени Ленина, будем приводить в порядок и парк Лесоводов Башкортостана. Не все и не сразу, но что обещали, сделаем. Планы большие, работаем», – написал Радий Хабиров.

Сад имени Аксакова на сегодняшний день закрыт для посетителей. Работы в нем, как ожидается, завершатся в сентябре 2023 года. Ранее мы писали о других общественных пространствах, которые благоустроят в этом году.