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Прокуратура спустя 3 года отменила сделку по покупке земли под Уфой

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Речь идет об участке в Кушнаренковском районе: в 2017 году местный житель получил в аренду почти три тысячи квадратных метров земли для ведения личного подсобного хозяйства.

В апреле 2020 года он без проведения торгов выкупил землю по льготной цене за 24,5 тыс. рублей, что составило 3% от кадастровой стоимости участка.

Это стало возможным из-за того, что при подаче документов мужчина указал, что указал, что на участке находится жилой дом, хотя по факту его там не было.

После проверки прокуратура района обратилась в суд с требованием о признании сделки недействительной, прекращении права собственности на дом и возврате земли в собственность Министерства земельных и имущественных отношений.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

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