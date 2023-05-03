Прокуратура спустя 3 года отменила сделку по покупке земли под Уфой

В апреле 2020 года он без проведения торгов выкупил землю по льготной цене за 24,5 тыс. рублей, что составило 3% от кадастровой стоимости участка.

Это стало возможным из-за того, что при подаче документов мужчина указал, что указал, что на участке находится жилой дом, хотя по факту его там не было.

После проверки прокуратура района обратилась в суд с требованием о признании сделки недействительной, прекращении права собственности на дом и возврате земли в собственность Министерства земельных и имущественных отношений.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.