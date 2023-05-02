«В суд и наказать»: Радий Хабиров поручил разобраться с перевозчиком, отменившим 2 маршрута в Уфе

«Больше всего обращений по теме общественного транспорта у нас за прошлую неделю: там в Иглинском районе ИП Искалин подал заявление о прекращении своей деятельности. По закону он должен был 90 дней еще отъездить, проездил четыре дня и бросил маршрут – это вызвало, конечно, большой общественный резонанс. Коллеги из Минтранса сейчас все что можно делают, есть дублирующие маршруты», – сообщила Прочаковская.

Глава республики распорядился разбираться с предпринимателем по закону, если на то есть основания.

«По Искалину: он крови-то много, насколько я понимаю, попил вам, уважаемые коллеги. Если он нарушил обязательства – значит, через суд все решайте. В суд и наказать.

Понимаете, мы в свое время волю проявили, призвали бизнес работать на наших условиях в интересах людей. Кто-то услышал и неплохо работает, кто-то не услышал – все», – заявил Радий Хабиров.

Министр транспорта республики Александр Клебанов сообщил о том, что с сегодняшнего дня увеличили количество автобусов на замещающих маршрутах и необходимые документы в суд уже поданы.