«В суд и наказать»: Радий Хабиров поручил разобраться с перевозчиком, отменившим 2 маршрута в Уфе

В конце апреля частный перевозчик Виктор Искалин объявил о том, что закрывает оставшиеся два своих маршрута в городе. Второго мая на совещании в ЦУРе из-за большого количества обращений жителей этот вопрос подняла начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
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«Больше всего обращений по теме общественного транспорта у нас за прошлую неделю: там в Иглинском районе ИП Искалин подал заявление о прекращении своей деятельности. По закону он должен был 90 дней еще отъездить, проездил четыре дня и бросил маршрут – это вызвало, конечно, большой общественный резонанс. Коллеги из Минтранса сейчас все что можно делают, есть дублирующие маршруты», – сообщила Прочаковская.
Глава республики распорядился разбираться с предпринимателем по закону, если на то есть основания.
«По Искалину: он крови-то много, насколько я понимаю, попил вам, уважаемые коллеги. Если он нарушил обязательства – значит, через суд все решайте. В суд и наказать.
Понимаете, мы в свое время волю проявили, призвали бизнес работать на наших условиях в интересах людей. Кто-то услышал и неплохо работает, кто-то не услышал – все», – заявил Радий Хабиров.
Министр транспорта республики Александр Клебанов сообщил о том, что с сегодняшнего дня увеличили количество автобусов на замещающих маршрутах и необходимые документы в суд уже поданы.
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