В Башкортостане резко похолодает

«На этой неделе погода очень контрастная будет. Жаркая, сухая и ветренная, но ожидаем понижения температур на следующей неделе», – сообщил второго мая министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе вплоть до субботы, шестого мая, продержится температура до +25-27° днем, в воскресенье будут нормальные для этого времени года +17° и дождь, а с понедельника уже вернутся +12°, начнется пора весенних дождей.

Ранее синоптики сообщали о том, что май в этом году ожидается теплым и сухим. Средняя температура прогнозируется на 1° выше нормы (норма – +13°). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма – 35-55 мм).