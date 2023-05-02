Радий Хабиров напомнил, что за разведение костров в лесах полагаются большие штрафы

«Пожарный сезон, похоже, будет тяжелым. Потому что осадков мы особо не видим, на улице уже почти летняя погода, хотя май только начался.

Лучше гасить огонь, бросая силы, может, даже излишние силы, но если упустим – и самолетами тушат, не могут потушить, и поездами пожарными.

Надо четко отработать эту неделю касательно принятых нами мер. Введен особый противопожарный режим, и люди должны понимать, чего нельзя делать и что будет за это. Штрафы большие – 40-50 тыс. рублей», – сказал Радий Хабиров.