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По-летнему жарко: погода в Уфе 1-6 мая

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Погода в этом году решила побаловать уфимцев на майские праздники. Идеальные условия для отдыха на природе!

По прогнозу Гидрометцентра, май в этом году ожидается теплым и сухим. Средняя температура прогнозируется на 1° выше нормы (норма – +13°). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма – 35-55 мм).

В Уфе на этой неделе осадков не обещают, будет много солнца и почти по-летнему жарко.

Понедельник, 1 мая: до +28°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – +12°, без осадков.

Вторник, 2 мая: до +29°, облачно, небольшая облачность, без осадков, в ночь на среду – +13°, без осадков.

Среда, 3 мая: до +28°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – +12°, без осадков.

Четверг, 4 мая: до +26°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +11°, без осадков.

Пятница, 5 мая: до +24°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +9°, без осадков.

Суббота, 6 мая: до +24°, облачно с прояснениями, без осадков.

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