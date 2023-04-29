Прибытие круизных лайнеров, концерты, салют: что посмотреть в Уфе в первой половине мая

Мы собрали для вас подборку значимых событий в жизни города, стать свидетелями которых в майские праздники (и не только) вы сможете бесплатно.
ufacity.info
Кашкадан «запоет»
Сегодня, 29 апреля, начнет работу светомузыкальный фонтан, расположенный на озере Кашкадан в одноименном парке.
С прошлой осени он оставался законсервированным, сейчас начинает сезон вместе с другими фонтанами города.
Программа начнется в 20.30. 0+, вход свободный
Мэрия Уфы опубликовала график запуска фонтанов
vk.com/ufa
Огромные корабли
Со второго по 14 мая в город прибудет более десятка круизных лайнеров, в том числе новый премиальный теплоход «Мустай Карим». Посмотреть на них можно будет у причала Монумент Дружбы.
Расписание стоянки:
«Мустай Карим»: прибытие – 2 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;
«Александр Пушкин»: прибытие – 2 мая, 9.00, отправление – 3 мая, 20.00;
«Башкортостан»: прибытие – 2 мая, 11.00, отправление – 2 мая, 19.00;
«Маленький принц»: прибытие – 3 мая, 11.00, отправление – 2 мая, 20.00;
«Н.А. Некрасов»: прибытие – 3 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;
«Александр Бенуа»: прибытие – 3 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;
«Константин Федин»: прибытие – 5 мая, 14.00, отправление – 6 мая, 23.00;
«Михаил Кутузов»: прибытие – 6 мая, 11.00, отправление – 6 мая, 19.00;
«Александр Свешников»: прибытие – 6 мая, 12.00, отправление – 6 мая, 17.00;
«Русь Великая»: прибытие – 9 мая, 11.00, отправление – 9 мая, 22.00;
«Сергей Есенин»: прибытие – 10 мая, 14.00, отправление – 13 мая, 1.55;
«Александр Пушкин»: прибытие – 13 мая, 11.00, отправление – 14 мая, 20.00;
«Александр Свешников»: прибытие – 14 мая, 12.00, отправление – 14 мая, 17.00.
0+, вход свободный
vk.com/ufa
Репетиции парада
Четвертого и седьмого мая в Уфе можно будет посмотреть генеральные репетиции торжественного парада Победы.
В эти дни они пройдут с 19.00 до 21.00 на проспекте Октября, причем седьмого мая будет задействована вся наземная и воздушная техника, в том числе современные образцы.
После 17.00 будет ограничено движение транспорта на участке от Южного до Северного проездов, схема движения автобусов также изменится.
0+, вход свободный
vk.com/ufa
День Победы
С восьмого по 10 мая на площади имени Ленина и на парковке Русдрамтеатра (остановка «Горсовет») пройдут выставки ретро-техники.
Девятого мая в 10.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову (Советская площадь), в 11.00 – к Вечному огню (парк Победы).
Торжественный парад пройдет по проспекту Октября с 12.00.
В 13.00 на площадке перед Русдрамтеатром начнется праздничный концерт уфимских артистов.
С 16.00 до 22.00 – патриотическая концертная программа на Советской площади.
Завершится день в 23.00 шестиминутным фейерверком на площади имени Ленина.
Шествие «Бессмертного полка» в Уфе отменено
0+, вход свободный
Комментарии (0)