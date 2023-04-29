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Прибытие круизных лайнеров, концерты, салют: что посмотреть в Уфе в первой половине мая

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Мы собрали для вас подборку значимых событий в жизни города, стать свидетелями которых в майские праздники (и не только) вы сможете бесплатно.

ufacity.info

Кашкадан «запоет»

Сегодня, 29 апреля, начнет работу светомузыкальный фонтан, расположенный на озере Кашкадан в одноименном парке.

С прошлой осени он оставался законсервированным, сейчас начинает сезон вместе с другими фонтанами города.

Программа начнется в 20.30. 0+, вход свободный

Мэрия Уфы опубликовала график запуска фонтанов

vk.com/ufa

Огромные корабли

Со второго по 14 мая в город прибудет более десятка круизных лайнеров, в том числе новый премиальный теплоход «Мустай Карим». Посмотреть на них можно будет у причала Монумент Дружбы.

Расписание стоянки:

«Мустай Карим»: прибытие – 2 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;

«Александр Пушкин»: прибытие – 2 мая, 9.00, отправление – 3 мая, 20.00;

«Башкортостан»: прибытие – 2 мая, 11.00, отправление – 2 мая, 19.00;

«Маленький принц»: прибытие – 3 мая, 11.00, отправление – 2 мая, 20.00;

«Н.А. Некрасов»: прибытие – 3 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;

«Александр Бенуа»: прибытие – 3 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;

«Константин Федин»: прибытие – 5 мая, 14.00, отправление – 6 мая, 23.00;

«Михаил Кутузов»: прибытие – 6 мая, 11.00, отправление – 6 мая, 19.00;

«Александр Свешников»: прибытие – 6 мая, 12.00, отправление – 6 мая, 17.00;

«Русь Великая»: прибытие – 9 мая, 11.00, отправление – 9 мая, 22.00;

«Сергей Есенин»: прибытие – 10 мая, 14.00, отправление – 13 мая, 1.55;

«Александр Пушкин»: прибытие – 13 мая, 11.00, отправление – 14 мая, 20.00;

«Александр Свешников»: прибытие – 14 мая, 12.00, отправление – 14 мая, 17.00.

0+, вход свободный

vk.com/ufa

Репетиции парада

Четвертого и седьмого мая в Уфе можно будет посмотреть генеральные репетиции торжественного парада Победы.

В эти дни они пройдут с 19.00 до 21.00 на проспекте Октября, причем седьмого мая будет задействована вся наземная и воздушная техника, в том числе современные образцы.

После 17.00 будет ограничено движение транспорта на участке от Южного до Северного проездов, схема движения автобусов также изменится.

0+, вход свободный

vk.com/ufa

День Победы

С восьмого по 10 мая на площади имени Ленина и на парковке Русдрамтеатра (остановка «Горсовет») пройдут выставки ретро-техники.

Девятого мая в 10.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову (Советская площадь), в 11.00 – к Вечному огню (парк Победы).

Торжественный парад пройдет по проспекту Октября с 12.00.

В 13.00 на площадке перед Русдрамтеатром начнется праздничный концерт уфимских артистов.

С 16.00 до 22.00 – патриотическая концертная программа на Советской площади.

Завершится день в 23.00 шестиминутным фейерверком на площади имени Ленина.

Шествие «Бессмертного полка» в Уфе отменено

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