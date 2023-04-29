Прибытие круизных лайнеров, концерты, салют: что посмотреть в Уфе в первой половине мая

Репетиции парада

Четвертого и седьмого мая в Уфе можно будет посмотреть генеральные репетиции торжественного парада Победы.

В эти дни они пройдут с 19.00 до 21.00 на проспекте Октября, причем седьмого мая будет задействована вся наземная и воздушная техника, в том числе современные образцы.

После 17.00 будет ограничено движение транспорта на участке от Южного до Северного проездов, схема движения автобусов также изменится.

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