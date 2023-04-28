Как будут работать медорганизации Башкортостана в майские выходные?

Первого мая медорганизации будут работать по графику праздничного дня (с 8.00 до 17.00), вызовы на дом (в том числе неотложные) будут принимать до 16.00.

Со второго по пятое мая – обычные рабочие дни.

С шестого по девятое мая – с 8.00 до 17.00, вызовы на дом (в том числе неотложные) будут принимать до 16.00.

Аптеки и аптечные пункты Уфы будут работать по графику выходного дня.