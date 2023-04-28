ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Башкортостане

О готовящихся масштабных мероприятиях сообщил начальник управления ГИБДД республики Владимир Севастьянов в соцсетях.

Проверки связаны с тем, что в период майских выходных традиционно увеличивается количество транспорта, так как многие выезжают на отдых.

Рейды пройдут в период с 28 апреля по первое мая во всех городах и районах региона.

В частности, в Уфе увеличение количества постов на дорогах ожидается 28 и 29 апреля, особое внимание будет обращено на выявление нетрезвых водителей и тех, кто перевозит детей с нарушениями.

За сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 44 ДТП, в семи из них пострадали шесть человек. Задержано три водителя в нетрезвом состоянии.