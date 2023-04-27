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ГИБДД проводит массовые проверки водителей под Уфой

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Сегодня, 27 апреля, Госавтоинспекция Башкортостана предупредила о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Мероприятия проходят сегодня в Стерлитамакском районе на 135 км автодороги Уфа – Оренбург.

Особое внимание уделяется перевозке детей, причем не только наличию специального кресла, но и правильности его использования.

За сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 368 нарушений ПДД, в пяти дорожных авариях пострадали пять человек, из них двое детей. Задержано пять водителей в нетрезвом состоянии.

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