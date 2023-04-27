ГИБДД проводит массовые проверки водителей под Уфой

Мероприятия проходят сегодня в Стерлитамакском районе на 135 км автодороги Уфа – Оренбург.

Особое внимание уделяется перевозке детей, причем не только наличию специального кресла, но и правильности его использования.

За сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 368 нарушений ПДД, в пяти дорожных авариях пострадали пять человек, из них двое детей. Задержано пять водителей в нетрезвом состоянии.