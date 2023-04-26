В Уфе пройдет выставка пожарных автомобилей разных лет

Можно будет познакомиться с раритетной техникой, узнать, что скрывается внутри самого современного пожарного автомобиля и до куда дотягиваются самые высокие лестницы.
Фото: МЧС России
Выставка откроется завтра, 27 апреля, в 11.00 и расположится возле конгресс-холла «Торатау». Автомобили можно будет фотографировать.
Также для посетителей выставки будут работать интерактивные площадки, где можно будет пройти различные задания на внимательность и знание мер безопасности. Уже приготовлены призы и подарки.
Желающие смогут принять участие в квесте безопасности, почувствовав себя настоящими спасателями, а чтобы никто не замерз, будут угощать горячим чаем на настоящей полевой кухне.
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