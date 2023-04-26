В Уфе пройдет выставка пожарных автомобилей разных лет

Выставка откроется завтра, 27 апреля, в 11.00 и расположится возле конгресс-холла «Торатау». Автомобили можно будет фотографировать.

Также для посетителей выставки будут работать интерактивные площадки, где можно будет пройти различные задания на внимательность и знание мер безопасности. Уже приготовлены призы и подарки.

Желающие смогут принять участие в квесте безопасности, почувствовав себя настоящими спасателями, а чтобы никто не замерз, будут угощать горячим чаем на настоящей полевой кухне.

0+, вход свободный