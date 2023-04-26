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В Уфе экс-директор МУП пойдет под суд за превышение должностных полномочий

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Прокуратура Кировского района Уфы выдвинула обвинения в отношении бывшего директора МУП «Служба заказчика и технического надзора».

Следствие считает, что в 2021 году директор предприятия под угрозой распространения сведений, порочащих деловую репутацию ООО «СЗ «Гарантстройинвест» как недобросовестных подрядчиков, неоднократно требовал от руководства строительной компании продать 90% уставного капитала за 10 тыс. рублей.

При этом, согласно оценке, рыночная стоимость указанной доли составляла 115 млн рублей.

Получив отказ, обвиняемый не принимал выполненные застройщиком строительно-монтажные работы на возводимом объекте по формальным основаниям.

Мужчина вину не признает. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы.

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