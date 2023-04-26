В Уфе начался ремонт улицы имени Города Галле

С сегодняшнего дня, 26 апреля, подрядная организация приступает к ремонту участка улицы имени Города Галле. Общая его протяженность составляет 590 метров.
ufacity.info
На сегодняшний день участок от проспекта Октября до Рихарда Зорге находится в неудовлетворительном состоянии, хотя улица Города Галле считается важной транспортной артерией города, ежедневно по ней проезжают десятки тысяч автомобилей.
В ходе работ снимут верхнюю часть старого асфальта на площади более 18 км, заменят бордюры и обновят тротуар. После завершения ремонта нанесут горизонтальную дорожную разметку.
Мэрия Уфы предупреждает, что на время работ будут поэтапно перекрывать по 1/4 (во время подготовки) или по 1/2 (во время укладки асфальта) проезжей части. Ремонт планируют завершить в октябре текущего года.
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