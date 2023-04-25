В Башкортостане у бывшего замминистра конфисковали валюту и имущество на 248 млн рублей

Ранее у чиновника конфисковали $1,5 млн (почти 122 млн рублей), две квартиры в Уфе и два земельных участка в городе Алушта (Крым) общей стоимостью 126 млн рублей, так как они были приобретены на неустановленные доходы.

Имущество Мамаев пытался скрыть, но сделки по отчуждению в пользу третьих лиц были признаны недействительными.

Ранее уже на этапе прокурорской проверки Мамаев покинул должность по собственному желанию. При этом, как сообщают СМИ, уголовного преследования в отношении чиновника нет.