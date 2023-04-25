В Башкортостане объявлено штормовое предупреждение

«Днем 26.04.2023 местами по Республике Башкортостан ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. МЧС России рекомендует соблюдать правила безопасности!

Если порывы ветра застали вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

В ветреную погоду, особенно при порывах ветра, следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», – говорится в обращении службы.

Ветер 20 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это значит, что он может ломать сучья деревьев, идти против него может быть трудно.