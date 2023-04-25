Недалеко от Уфы появится экопоселок

Экопоселок расположится около деревни Таганаево на территории сельского поселения Старокамышлинский сельсовет.

Работы завершатся в 2028 году, всего планируют построить 231 объект. На территории будут парк, прогулочные и тихие зоны отдыха, спортивные и игровые площадки.

«Основная цель построения экопоселка – снижение воздействия на окружающую среду уровня энергопотребления и материальных ресурсов. Также важным является качество и комфорт среды обитания, оптимизированная система транспортной, коммунальной и социально-бытовой инфраструктуры. Компания нацелена на грамотную постановку домов в окружающий ландшафт», сообщает администрация района.