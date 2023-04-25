В Уфе прекращена работа двух автобусных маршрутов

Частный перевозчик Виктор Искалин закрывает оставшиеся два своих маршрута в городе. По его словам, власти устроили против него травлю.
Фото: Андрей Раздорских
С сегодняшнего дня, 25 апреля, перестанут ходить автобусы по маршрутам №118 («Площадь имени Серго Орджоникидзе – Нижние Лемезы») и №165т («Колхозный рынок – Тавтиманово»).
Искалин закрыл их по своему желанию и покинул бизнес, объяснив решение конфликтом с администрацией города.
С мэрией перевозчик ссорится с 2021 года: тогда Искалин обвинил транспортное управление в том, что оно задерживает выдачу маршрутной карты, вынуждая его приостановить движение автобусов по маршруту №272, и отобрало у него уже утвержденные карты на маршрут №298.
В мэрии, однако, заявили, что в работе предпринимателя были выявлены нарушения и он не успевает заменить «пазики» на более современные автобусы. После перерыва перевозки по маршруту №298 возобновились.
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