В Уфе самокатчиков штрафуют за нарушение новых правил

С этого года аварии с участием самокатчиков регистрируются как ДТП, ответственность соответствующая.

Пользователи самокатов обязаны спешиваться на пешеходных переходах, как и велосипедисты; выезжать на проезжую часть можно только людям старше 14 лет; на тротуарах запрещено ездить на самокатах тяжелее 35 кг и разгоняться более 25 км/ч; дети до семи лет должны обязательно сопровождаться взрослыми; ездить вдвоем на самокате запрещено; на тротуаре всегда преимущество у пешехода, даже на велодорожках.

По словам Кадиковой, любой сотрудник ГИБДД может остановить самокатчика, если увидит, что тот нарушает новые правила.

Например, если человек не спешивается на пешеходном переходе, его могут оштрафовать на сумму до 800 рублей.

В случае наезда на пешехода или если самокатчик находится в состоянии опьянения – штраф от тысячи до полутора тысяч рублей. Ответственность одинаковая вне зависимости от возраста нарушителя.